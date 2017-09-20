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Дальнее зарубежье 20.09.2017 15:18

Полиция сняла оцепление в центре Лондона после проверки сообщений о бомбе

Доступ на улицы в центральной части Лондона, ранее перекрытые в связи с сообщениями о подозрительном пакете, восстановлен, заявили в среду в полиции британской столицы.

"Спасибо за ваше терпение, оцепление было снято", - отмечается в сообщении, опубликованном в "Твиттере" полиции.

Ранее стражи порядка Лондона рекомендовали горожанам избегать улиц в районе станции метро "Ливерпуль Стрит" и территории площади Финсбери Серкус Гарденс.

Сотрудникам полиции были переданы сообщения об оставленном в этом районе подозрительном пакете, однако после проверки территории кинологами и саперами они не подтвердились.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ОБСТАНОВКА, НОРМАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]