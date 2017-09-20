Полиция сняла оцепление в центре Лондона после проверки сообщений о бомбе

Доступ на улицы в центральной части Лондона, ранее перекрытые в связи с сообщениями о подозрительном пакете, восстановлен, заявили в среду в полиции британской столицы.

"Спасибо за ваше терпение, оцепление было снято", - отмечается в сообщении, опубликованном в "Твиттере" полиции.

Ранее стражи порядка Лондона рекомендовали горожанам избегать улиц в районе станции метро "Ливерпуль Стрит" и территории площади Финсбери Серкус Гарденс.

Сотрудникам полиции были переданы сообщения об оставленном в этом районе подозрительном пакете, однако после проверки территории кинологами и саперами они не подтвердились.