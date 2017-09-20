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Дальнее зарубежье 20.09.2017 17:03

Сеул приветствует жесткие слова Трампа в ООН в адрес КНДР

Президент США Дональд Трамп, в частности, пригрозивший КНДР уничтожением, направил четкое послание Пхеньяну, заявили в среду в канцелярии президента Южной Кореи.

"Речь идет о ясной и решительной позиции по ключевым рассматриваемым ООН и мировым сообществом вопросам, имеющим отношение к поддержанию мира и безопасности", - цитирует агентство ЭФЭ заявление представителя главы южнокорейского государства.

В документе отмечается, что Д.Трамп во время состоявшегося в среду выступления на Генассамблее ООН уделил много времени северокорейской проблеме, что "свидетельствует о том, насколько серьезно власти США настроены на решение ядерной проблемы Северной Кореи".

В Сеуле полагают, что Д.Трамп ясно дал понять, что "денуклеаризация (Корейского полуострова - ИФ) - это единственный путь в будущее, и она достижима путем оказания давления и введения санкций (против КНДР - ИФ)".

Как сообщалось, президент США предупредил, что Северной Корее грозит "тотальное уничтожение", если она будет представлять угрозу для Вашингтона или его союзников. Вместе с тем, Д.Трамп выразил надежду, что в Пхеньяне осознают необходимость в отказе от программы по созданию ядерного оружия.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, КНДР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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