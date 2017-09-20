Сеул приветствует жесткие слова Трампа в ООН в адрес КНДР

Президент США Дональд Трамп, в частности, пригрозивший КНДР уничтожением, направил четкое послание Пхеньяну, заявили в среду в канцелярии президента Южной Кореи.

"Речь идет о ясной и решительной позиции по ключевым рассматриваемым ООН и мировым сообществом вопросам, имеющим отношение к поддержанию мира и безопасности", - цитирует агентство ЭФЭ заявление представителя главы южнокорейского государства.

В документе отмечается, что Д.Трамп во время состоявшегося в среду выступления на Генассамблее ООН уделил много времени северокорейской проблеме, что "свидетельствует о том, насколько серьезно власти США настроены на решение ядерной проблемы Северной Кореи".

В Сеуле полагают, что Д.Трамп ясно дал понять, что "денуклеаризация (Корейского полуострова - ИФ) - это единственный путь в будущее, и она достижима путем оказания давления и введения санкций (против КНДР - ИФ)".

Как сообщалось, президент США предупредил, что Северной Корее грозит "тотальное уничтожение", если она будет представлять угрозу для Вашингтона или его союзников. Вместе с тем, Д.Трамп выразил надежду, что в Пхеньяне осознают необходимость в отказе от программы по созданию ядерного оружия.