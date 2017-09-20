Министр спорта Азербайджана примет участие в заседании Координационной комиссии II Евроигр

Министр молодежи и спорта Азербайджана, член Координационной комиссии II Европейских игр, Азад Рагимов примет участие в заседании Комиссии.
«21 сентября начинается визит А.Рагимова в Беларусь для ознакомления с процессом подготовки и участия в заседании Координационной комиссии II Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году», - сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Азербайджана.
На заседании Комиссии будут обсуждаться официальная и спортивная программа Евроигр, работы, проводимые в деревне атлетов, контакты с Национальными олимпийскими комитета, транспортные, коммуникационные, маркетинговые вопросы.
В рамках визита А.Рагимов побывает в гимнастическом, велосипедном, бадминтонном и на других спортивных объектах, где предстоит проведение II Евроигр.
I Евроигры прошли в 2015 году в Баку.
Р.Бабаев
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