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Спорт 20.09.2017 15:58

Министр спорта Азербайджана примет участие в заседании Координационной комиссии II Евроигр

Министр молодежи и спорта Азербайджана, член Координационной комиссии II Европейских игр, Азад Рагимов примет участие в заседании Комиссии.

«21 сентября начинается визит А.Рагимова в Беларусь для ознакомления с процессом подготовки и участия в заседании Координационной комиссии II Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году», - сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

На заседании Комиссии будут обсуждаться официальная и спортивная программа Евроигр, работы, проводимые в деревне атлетов, контакты с Национальными олимпийскими комитета, транспортные, коммуникационные, маркетинговые вопросы.

В рамках визита А.Рагимов побывает в гимнастическом, велосипедном, бадминтонном и на других спортивных объектах, где предстоит проведение II Евроигр.

I Евроигры прошли в 2015 году в Баку.

Р.Бабаев

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ЕВРОИГРЫ, ПОДГОТОВКА


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