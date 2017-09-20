Глава Каталонии не намерен отказываться от проведения референдума о независимости

Глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон заявил в среду, что твердо намерен 1 октября 2017 года провести референдум о независимости от Испании.

"1 октября мы выйдем на улицу. У нас в руках будут бюллетени, и мы их используем", - приводит его слова сайт газеты "Паис".

"Мы будем защищать право граждан определять свое будущее", - пообещал К.Пучдемон.

Комментируя действия испанских властей, стремящихся не допустить проведение референдума, К.Пучдемон отметил: "Мы не допустим возвращения в прошлое и не допустим, чтобы нам мешали сами выбрать наше будущее".

Ранее в среду стало известно, что полиция Испании проводит обыски в каталонских правительственных учреждениях в связи с подготовкой властями этого автономного региона к проведению референдума о самоопределении.

Обыски проходят в зданиях каталонских учреждениях, курирующих вопросы экономики, внешних дел, занятости и социальных вопросов, а также в здании правительства Каталонии.

В рамках операции полиция задержала главу экономического управления Каталонии Хосепа Марию Хове, а также еще 11 человек.

Газета отмечает, что с самого утра на улицы Барселоны стекаются горожане, которые протестуют против рейдов полиции. Они выкрикивают лозунги, призывающие к независимости Каталонии.

В конце прошлой недели мэры более 700 городов Каталонии вышли на марш в Барселоне с требованием разрешить проведение референдума о самоопределении, назначенного на 1 октября.

Решение о проведении референдума принято властями Каталонии в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Ранее генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии будет направлено распоряжение конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии.

Из распоряжения Х.М.Масы также следует, что отделы региональной полиции должны вызывать на допрос в местную прокуратуру мэров каталонских городов, которые будут содействовать референдуму. Тех, кто откажется явиться по собственному желанию, полиция должна задержать. Мэров могут привлечь к уголовной ответственности.

Он также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно отслеживать, ведут ли власти Каталонии подготовку к референдуму.