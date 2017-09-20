Министр образования Азербайджана возглавил Федерацию фехтования

Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров избран новым президентом Федерации фехтования страны.

Выборы президента Федерации состоялись в среду на внеочередной отчетно-выборочной конференции.

На этой должности М.Джаббаров, возглавляющий также Федерацию бадминтона Азербайджана, заменил председателя Государственного комитета по работе с диаспорой республики Назима Ибрагимова.

Р.Бабаев