Министр образования Азербайджана возглавил Федерацию фехтования

Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров избран новым президентом Федерации фехтования страны.
Выборы президента Федерации состоялись в среду на внеочередной отчетно-выборочной конференции.
На этой должности М.Джаббаров, возглавляющий также Федерацию бадминтона Азербайджана, заменил председателя Государственного комитета по работе с диаспорой республики Назима Ибрагимова.
Р.Бабаев
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