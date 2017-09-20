SOCAR нормализовала добычу со скважины №10 на месторождении Умид

Компания "SOCAR-UMID", занимающая разработкой месторождения Умид в азербайджанском секторе Каспия, нормализовала добычу со скважины №10.

"Скважина №10 на Умиде была введена в эксплуатацию в 2012 году. Ежесуточный дебит этой скважины составлял 750 тыс. кубометров газа и 150 тонн конденсата. Однако, в последнее время на скважине наблюдалось падение добычи", - отмечается в информации на сайте SOCAR.

Геологи "SOCAR-UMID" провели анализ причин падения добычи и ее устранили. "В результате сейчас с этой скважины добывается 600 тыс. кубометров газа в сутки и 110 тонн конденсата", - подчеркивается в информации.

В целом, со скважин №10 и №14 на месторождении Умид ежесуточно добывается 1,5 млн кубометров газа и 250 тонн конденсата.

Как сообщалось, перспективный блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.

А.Азизов