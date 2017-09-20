Еврокомиссия предлагает усовершенствовать надзор за финансовыми рынками

Потребители, инвесторы и предприятия Европы получат выгоду от более надежных и более интегрированных финансовых рынков благодаря проекту Еврокомиссии "реформировать архитектуру надзора" в ЕС, пообещал зампред ЕК по евро, финансовой стабильности и рынку капиталов Валдис Домбровскис.

Европейская комиссия предложила в среду проекты реформ по углублению финансовой интеграции и открытию "пути к настоящему союзу рынков капиталов" с целью содействовать увеличению занятости, экономическому росту и инвестициям в ЕС и усилить экономический и валютный союз.

"Финансовые рынки быстро развиваются. Мы наблюдаем возобновление трансграничной интеграции при открытии новых возможностей, предлагаемых FinTech и при настоящем подъеме в области "зеленых" и устойчивых финансов. Если мы хотим сохранить наш прогресс, необходимо, чтобы ЕС действовал как одно целое. Более интегрированный финансовый надзор усилит устойчивость экономического и валютного союза", - заявил В.Домбровскис.

Выдвинутые предложения, по его словам, позволят предприятиям ЕС проще осуществлять их деятельность за пределами границ и завоевывать доверие потребителей.

В Еврокомиссии напоминают, что председатель ЕК Жан-Клод Юнкер в своем докладе в Европарламенте 13 сентября о состоянии ЕС подчеркнул важность союза рынков капиталов, являющегося одним из главных проектов комиссии нынешнего состава.

Предложения ЕК включают также меры содействия развитию финансовых технологий (FinTech) и тому, чтобы вопросы устойчивости систематически принимались во внимание при надзоре на европейском уровне.

Когда ЕС в связи с финансовым кризисом предпринял реформы своей финансовой системы, он учредил Европейское надзорное ведомство ESAS (European Supervisory Authorities) и Европейский комитет системных рисков ESRB (European Systemic Risk Board). В ЕС эти инстанции считаются основополагающими для обеспечения хорошей регламентации, надежности и стабильности финансовых рынков союза. Однако настало время для дополнительных мер по усилению конвергенции в сфере регламентации и надзора на едином рынке, отмечают в Брюсселе.

После утверждения выдвинутые предложения должны усилить мандаты, улучшить управление и финансирование органов ныне действующей европейской системы финансового надзора.

Чтобы гарантировать единообразное применение правил ЕС и выстраивать настоящий союз рынка капиталов, предложения Еврокомиссии предусматривают доверить Европейскому управлению по надзору за рынком ценных бумаг ESMA (European Securities and Markets Authority) "полномочия по прямому надзору в ряде специфических финансовых секторов".

По замыслу инициаторов, эти реформы будут способствовать продолжению интеграции рынков капиталов, когда Великобритания покинет Евросоюз. Они также позволят изменить отношения с третьими странами в том, что касается надзора, таким образом, чтобы гарантировать эффективный контроль над всеми рисками финансового сектора.