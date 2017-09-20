МИД Азербайджана расследует незаконный визит членов Палаты представителей США на оккупированные территории

МИД Азербайджана расследует незаконный визит членов Палаты представителей США Фрэнка Паллоне и Тулси Гебрд на оккупированные азербайджанские территории.
«Вопрос незаконного визита членов Палаты представителей США Ф.Паллоне и Т.Гебрд на оккупированные азербайджанские территории сейчас изучается. После завершения расследования в их отношении будут предприняты соответствующие меры»,- заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, Ф.Паллоне и Т.Гебрд на протяжении "многих лет спонсируются армянским лобби США и Арменией и находятся в полной зависимости от них".
Ф.Исазаде
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