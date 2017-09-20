Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0421 RUR   0.0293 GBR   2.2982 TRY   0.4878

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 31° 22 Сен 19° 31° 23 Сен 20° 31°

Карабахский конфликт 20.09.2017 17:15

МИД Азербайджана расследует незаконный визит членов Палаты представителей США на оккупированные территории

МИД Азербайджана расследует незаконный визит членов Палаты представителей США Фрэнка Паллоне и Тулси Гебрд на оккупированные азербайджанские территории.

«Вопрос незаконного визита членов Палаты представителей США Ф.Паллоне и Т.Гебрд на оккупированные азербайджанские территории сейчас изучается. После завершения расследования в их отношении будут предприняты соответствующие меры»,- заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Ф.Паллоне и Т.Гебрд на протяжении "многих лет спонсируются армянским лобби США и Арменией и находятся в полной зависимости от них".

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, США, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Москва надеется на продолжение взаимодействия членов Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху Глава МИД ФРГ поддержал идею вывода ядерного оружия США с территории Германии МИД Армении не видит ничего нового в заявлениях американского посредника по Карабаху Берлин не потерпит применения антироссийских санкций США против европейских компаний - МИД ФРГ Россия ожидает, что Вашингтон сделает детальные предложения по решению проблемы с дипсобственностью РФ в США на встрече Рябкова и Шэннона - МИД РФ Лаврова удивила озабоченность Тиллерсона сближением России и Турции

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]