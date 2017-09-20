Курс манат/доллар на 21 сентября - 1,7007 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 сентября сохранил на уровне 1,7007 манат /$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
А.Азизов
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