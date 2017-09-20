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Внешняя политика 20.09.2017 17:31

Баку и Исламабад подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере ликвидации последствий ЧС

Глава МЧС Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и Командующий Военно-воздушными силами Пакистана, маршал авиации Сохаил Аман отмечают важность готовящегося соглашения о сотрудничестве в сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

К.Гейдаров принял в среду в Баку пакистанскую делегацию во главе с С.Аманом, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

«Министры подчеркнули важность готовящегося соглашения о сотрудничестве в сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также обсудили вопросы обучения пакистанских студентов в Академии МЧС Азербайджана»,- отмечается в сообщении.

К.Гейдаров отметил, что связи между Азербайджаном и Пакистаном развиваются по возрастающей линии, а существующие отношения укрепляются из года в год.

По его словам, между соответствующими структурами Азербайджана и Пакистана имеются широкие перспективы сотрудничества.

В свою очередь, С.Аман отметил, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном построены на прочной основе. Он также отметил успешное развитие связей между двумя странами, подчеркнул важность их расширения.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, ЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]