Баку и Исламабад подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере ликвидации последствий ЧС

Глава МЧС Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и Командующий Военно-воздушными силами Пакистана, маршал авиации Сохаил Аман отмечают важность готовящегося соглашения о сотрудничестве в сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
К.Гейдаров принял в среду в Баку пакистанскую делегацию во главе с С.Аманом, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.
«Министры подчеркнули важность готовящегося соглашения о сотрудничестве в сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также обсудили вопросы обучения пакистанских студентов в Академии МЧС Азербайджана»,- отмечается в сообщении.
К.Гейдаров отметил, что связи между Азербайджаном и Пакистаном развиваются по возрастающей линии, а существующие отношения укрепляются из года в год.
По его словам, между соответствующими структурами Азербайджана и Пакистана имеются широкие перспективы сотрудничества.
В свою очередь, С.Аман отметил, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном построены на прочной основе. Он также отметил успешное развитие связей между двумя странами, подчеркнул важность их расширения.
Ф.Исазаде
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