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Внешняя политика 20.09.2017 17:38

Военные моряки Азербайджана и РФ провели встречу в штабе ВМС в Баку

Представители Военно-морских сил Азербайджана и России провели рабочую встречу в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«В ходе встречи, проведенной в штабе ВМС, были обсуждены дружеские отношения между ВМС Азербайджана и Каспийской флотилией Российской Федерации и другие вопросы, представляющие взаимный интерес»,- говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, малый ракетный корабль "Великий Устюг" и морской буксир "МБ-58" Каспийской флотилии России вошли во вторник в порт в Баку.

Российские корабли будут находиться в порту Баку до 22 сентября.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВМС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]