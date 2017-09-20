Военные моряки Азербайджана и РФ провели встречу в штабе ВМС в Баку

Представители Военно-морских сил Азербайджана и России провели рабочую встречу в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«В ходе встречи, проведенной в штабе ВМС, были обсуждены дружеские отношения между ВМС Азербайджана и Каспийской флотилией Российской Федерации и другие вопросы, представляющие взаимный интерес»,- говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, малый ракетный корабль "Великий Устюг" и морской буксир "МБ-58" Каспийской флотилии России вошли во вторник в порт в Баку.

Российские корабли будут находиться в порту Баку до 22 сентября.

Ф.Исазаде