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СНГ 20.09.2017 19:04

Медведев планирует визит в Китай в конце октября - начале ноября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев планирует посетить Китай в конце октября - начале ноября, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"В конце октября - начале ноября",- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]