Медведев планирует визит в Китай в конце октября - начале ноября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев планирует посетить Китай в конце октября - начале ноября, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"В конце октября - начале ноября",- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.