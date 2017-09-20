Состоялся Caspian Energy Transport Forum

Ключевые вопросы и проблемы транспортного сектора обсуждались сегодня (20 сентября) в Баку на специальной сессииCaspian Energy Transport Forum, организованной CaspianEuropeanClubиCaspianAmericanClub, с участием министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамина Гулузаде.

Выступивший на бизнес-форуме Рамин Гулузаде рассказал участникам о мерах, предпринимаемых в направлении дальнейшего развития транспортного сектора, усовершенствования соответствующей инфраструктуры, о планах и перспективах.

Поблагодарив руководство Клуба за предоставленную площадку для эффективного диалога между государством и предпринимателями, Рамин Гулузаде подчеркнул, что министерство всегда открыто для дискуссий с предпринимателями и представляющими их общественными организациями. По словам министра, подобные обсуждения очень полезны в плане развития предпринимательства и решения, стоящих перед ним проблем, а также развития партнерских отношений между транспортными органами и бизнес-структурами.

Министр отметил, что сегодня существуют хорошие возможности для превращения Азербайджана в основной транспортный узел в регионе посредством усиления транспортно-дорожного комплекса страны.

«Как известно, Азербайджан является инициатором и участником многих евразийских проектов по развитию транспортных соединений, проходящих черезКавказский регион. В качестве примера можнопривестистроительство новой железной дороги Баку – Тбилиси – Карс, которая увеличивает значимость транспортного коридора «Европа–Кавказ–Азия» (TRACECA), нового Бакинского международного морского торгового порта и логистического центра. Можно также отметитьсдачу в эксплуатацию новых аэропортов, обновление инфраструктуры автомобильных и железных дорог, приобретение паромов и танкеров современного типа и т.д.», - сказал министр.

По мнению Рамина Гулузаде, эти проекты обеспечат оживлениеШелкового путиисоздание более эффективных транспортных соединений в регионе, сформируют условия для облегчения транзитных перевозок и привлечения дополнительных грузовых потоков по транспортным коридорам «Восток-Запад» и «Север-Юг».

По словам министра, сегодня особое значение представляют итакие вопросы, как развитие предпринимательской деятельности и частного секторавтранспортной сфере, подготовка кадров в соответствии ссовременнымитребованиями.

В центрепристальноговнимания находятся вопросы соблюдения экологических требований при подготовке и выполнении проектов в транспортном секторе, воздействия транспортной деятельности на окружающую среду в целом.

«Считаю, что повышение качества транспортных услуг, создание новой транспортной системы, отвечающей всем современным требованиям, должны быть приоритетными направлениями деятельности», - подчеркнул Рамин Гулузаде.

На встрече также были обозначены направления расширения сотрудничества с частным сектором, а также обсуждены вопросы, интересующие компании-члены Caspian European Club и Caspian American Club.

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев поблагодарил министерство транспорта, связи и высоких технологий во главе с министром Рамином Гулузаде за конструктивный диалог, а также за оперативную реакцию и активное участие в решении проблем бизнесменов и компаний-членов Caspian European Club и Caspian American Club.

Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Тельман Алиев отметил, что инициатива создания Caspian American Club также принадлежит главе азербайджанского государства.

«Caspian European Club принимает активное участие в проводимых в Азербайджане экономических реформах, в привлечении иностранных инвестиций и в развитии малого и среднего бизнеса. Кроме того Клуб играет важную роль в налаживании международных экономических связей между странами каспийско-черноморского и балтийского регионов», - сказал Тельман Алиев.

«Знаменательным является то, что мы проводим транспортный форум 20 сентября, в день подписания 23 года назад контракта века, что ассоциируется с переходом экономики от нефтяного сектора в ненефтяному, в частности к транспортному и ИКТ сектору», - добавил он.

Также он добавил, что до конца года Caspian European Club проведет ряд аналогичных мероприятий и в других секторах экономики.

«8 декабря 2017 годасостоится «Caspian American Forum Baku– 2017», в котором примут участие более 300 делегатов компаний, представляющих страны Северной и Южной Америки, а также каспийско-черноморский, средиземноморский и балтийский регионы», - сказал Тельман Алиев.

Также, он отметил, что компанияCaspianEnergyGeorgiaс сентября представляет интересыCaspianEuropeanClub,CaspianAmericanClubиCaspianEnergyInternationalMediaGroupна территории Грузии. «В рамках возобновления деятельностиCaspian Energy Georgia,в марте 2018 года при поддержке Правительства Грузии и Азербайджанской Республики, а также Caspian European Club состоится 5-й Международный «Caspian Energy Forum», на открытии которого планируется участие Премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили», - заключил Тельман Алиев.

В работеCaspianEnergyTransportForumприняло участие около 200 бизнесменов из Азербайджана, Казахстана, России, Турции, Ирана, ЕС, а также представители международных организаций и глав дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане.

Во второй половине дня состоялсяшестойCEOLunchBaku. Тельман Алиев отметил, чтоCaspianEuropeanClubиCaspianAmericanClubпроводятCEOLunchcучастием топ-менеджеров компанийCEIBCкаждую третью среду месяца в Баку.

Тельман Алиев объявил, что следующийCEOLunchв Баку состоится 18октября 2017 года в рамках Caspian EnergyTourismForum. Также он напомнил, что первыйCEO LunchTbilisi состоится 29 сентября текущего года и будет проводиться каждую последнюю пятницу месяца.

В неформальной обстановке обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, затрагивались интересующие их вопросы по ведению бизнеса в разных регионах страны, а также предложения по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.

Компаниям, вступившим и продолжившим свое участие вCaspianEuropeanClubиCaspianAmericanClubбыли вручены сертификаты.

Caspian Energy, Caspian Energy Forum, Caspian Energy Award, Caspian Energy Club, Caspian European Club, Caspian Business Club, Caspian American Club, Caspian American Forum, CEO, CEO Lunch, Brand Award,имногиедругиеявляютсязарегистрированнымиторговымимаркамиипринадлежатCaspian Energy International Media Group.