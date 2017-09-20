Русская община Латвии обещает протесты против запрета обучения в школах на родном языке

Русская община Латвии встревожена заявлениями лидера местных националистов, который заявил в парламенте, что его партия будет настаивать на образовании в школах на латышском языке, если заблокированную ими в Сейме инициативу президента страны о присвоении гражданства детям "неграждан" поддержат депутаты из "Движения "За" ".

"Это был первый звонок, который русская община восприняла очень отрицательно. Уже прошли встречи активистов Штаба защиты русских школ, на которых обсуждались возможные варианты действий, в том числе массовые акции протеста", - сообщил в среду агентству BNS сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.

По его словам, конкретное решение об акциях протеста пока не принято.

Тем временем, М.Митрофанов связал с предстоящими выборами заявления лидера национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Райвиса Дзинтарса об образовании только на латышском языке.

По мнению М.Митрофанова, вопрос сейчас в руках правительства Мариса Кучинскиса. "Либо они подыграют националистам и сделают еще один недружественный шаг по отношению к русским школам, либо им хватит ума, чтобы выкинуть этот проект в мусорник", - добавил он.

По словам М.Митрофанова, от коалиционных партий (за исключением ВЛ-ТБ/ДННЛ) зависит, будет ли дестабилизирована ситуация в стране или же удастся сохранить нестабильное равновесие, которое уже расшатано решением запретить сдачу школьных экзаменов на русском языке.

В свою очередь, как заявил член правления РСЛ Яков Плинер, языковая реформа появилась в повестке дня потому, что "национал-радикалы не способны решать важные для общества вопросы - пенсии, развитие экономики, медицина". Нацобъединение хочет отвлечь внимание от вопросов, действительно важных для государства, считает он. "Конечно, латышский язык нужно знать и изучать, но право получения нацменьшинствами образования на своем языке считается демократическим принципом во всем мире", - сказал Я.Плинер.

Р.Дзинтарс во вторник заявил, что, если четыре депутата "Движения "За"" поддержат инициативу президента о детях "неграждан", Нацобъединение в ответ будет настаивать на школьном образовании только на государственном языке.

Президент Латвии Раймонд Вейонис 12 сентября внес в Сейм законопроект "О прекращении предоставления детям статуса "неграждан". В аннотации к документу говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества. Изменения будут касаться примерно 50-80 новорожденным в год. В 2016 году статус "негражданина" получили в республике 52 ребенка.

Вместе с тем национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ заблокировало предложение президента о прекращении присваивания статуса "негражданина" детям.

По данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, на 1 января 2017 года число "неграждан" составляло 242 тыс. 560 человек или 11,39% населения страны. Две трети "неграждан" - старше 51 года.