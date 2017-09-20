Против Армении должны быть применены санкции – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 72-ой Генассамблеи ООН, заявил о необходимости применения санкций в отношении Армении, препятствующей урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Азербайджан привержен мирному урегулированию конфликта. Конфликт должен быть решен на основе норме международного права, территориальная целостность страны должна быть восстановлена. Нагорный Карабах - историческая территория Азербайджана", - сказал И.Алиев.

По его словам, Армения оккупировала более 20% территорий Азербайджана.

И.Алиев отметил, что Армения 24 года игнорирует резолюции Совбеза ООН по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "В ряде случаев резолюции ООН выполняются в течение одного дня. В случае Азербайджана эти резолюции остаются невыполнимыми в течение 24 лет. Это двойные стандарты и они неприемлемы. Необходимо применение санкций в отношении Армении, тормозящей урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - подчеркнул он.

Президент добавил, что статус-кво по Нагорному Карабаху неприемлем, и об этом заявляли сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.

«Одна из важных реформ ООН должна заключаться в создании механизма, обеспечивающего выполнение резолюций Совета безопасности», - сказал И.Алиев.

По его словам, Армения делает все для сохранения неизменным статус-кво и блокирует переговоры по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

«Вопрос заключается в том, каким образом этому коррумпированному, недееспособному государству, которым управляет деспотичный средневековый режим, позволяют нарушать международное право в течение стольких лет и игнорировать соответствующие резолюции Совета безопасности и заявления ведущих государств мира. И ответ на этот вопрос – двойные стандарты. Нет международного давления на агрессора, нет международных санкций, которые налагаются на армянскую диктатуру», - подчеркнул президент Азербайджана.

И.Алиев заявил о необходимости предотвращения подобной политики.

«Такая политика по отношению к агрессору является не только проявлением несправедливости. Это также создает иллюзию того, что армянская диктатура может продолжать свою политику террора», - подчеркнул глава государства.

А.Азизов, Р.Бабаев