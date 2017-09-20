Против Армении должны быть применены санкции – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 72-ой Генассамблеи ООН, заявил о необходимости применения санкций в отношении Армении, препятствующей урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
"Азербайджан привержен мирному урегулированию конфликта. Конфликт должен быть решен на основе норме международного права, территориальная целостность страны должна быть восстановлена. Нагорный Карабах - историческая территория Азербайджана", - сказал И.Алиев.
По его словам, Армения оккупировала более 20% территорий Азербайджана.
И.Алиев отметил, что Армения 24 года игнорирует резолюции Совбеза ООН по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "В ряде случаев резолюции ООН выполняются в течение одного дня. В случае Азербайджана эти резолюции остаются невыполнимыми в течение 24 лет. Это двойные стандарты и они неприемлемы. Необходимо применение санкций в отношении Армении, тормозящей урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - подчеркнул он.
Президент добавил, что статус-кво по Нагорному Карабаху неприемлем, и об этом заявляли сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
«Одна из важных реформ ООН должна заключаться в создании механизма, обеспечивающего выполнение резолюций Совета безопасности», - сказал И.Алиев.
По его словам, Армения делает все для сохранения неизменным статус-кво и блокирует переговоры по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.
«Вопрос заключается в том, каким образом этому коррумпированному, недееспособному государству, которым управляет деспотичный средневековый режим, позволяют нарушать международное право в течение стольких лет и игнорировать соответствующие резолюции Совета безопасности и заявления ведущих государств мира. И ответ на этот вопрос – двойные стандарты. Нет международного давления на агрессора, нет международных санкций, которые налагаются на армянскую диктатуру», - подчеркнул президент Азербайджана.
И.Алиев заявил о необходимости предотвращения подобной политики.
«Такая политика по отношению к агрессору является не только проявлением несправедливости. Это также создает иллюзию того, что армянская диктатура может продолжать свою политику террора», - подчеркнул глава государства.
А.Азизов, Р.Бабаев
Курс манат/доллар на 21 сентября - 1,7007 AZN/$1
SOCAR нормализовала добычу со скважины №10 на месторождении Умид
Вкладчики 11 банков, закрытых в Азербайджане в 2016г, получили компенсаций на 748 млн манатов
Делегация FIFA и оргкомитета "Россия-2018" на следующей неделе проверит готовность стадионов к ЧМ-2018
Финал Лиги Европы пройдет в Баку
Министр образования Азербайджана возглавил Федерацию фехтования
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Трамп принял решение по ядерной сделке с Ираном, но не уточнил, какое
Референдум о независимости Курдистана следует отменить, Барзани играет с огнем - вице-премьер Турции
Русская община Латвии обещает протесты против запрета обучения в школах на родном языке
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Состоялся Caspian Energy Transport Forum
Новое предложение от Nar Home: «Плати не за месяц, а за день!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»