Проведение Иракским Курдистаном референдума о независимости может вызвать санкции со стороны Турции - Эрдоган

Анкара может вести санкции против Иракского Курдистана, если тот не откажется от проведения референдума о независимости региона, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Кабинет министров, без сомнения, рассмотрит ситуацию и оценит возможность санкций, которые не будут ординарными", - сказал журналистам в Нью-Йорке президент, которого цитируют турецкие СМИ.

"Мы выскажем нашу решительную позицию по этому вопросу", - указал он.

Р.Т.Эрдоган напомнил, что Турция всегда поддерживала региональное правительство иракского Курдистана.

"Мы полагаем, что нынешний подход властей Иракского Курдистана (в отношении референдума - ИФ) равносилен игнорированию Турции, которая была на их стороне и рассматривала как тесного союзника", - подчеркнул глава турецкого государства.

Референдум о независимости Иракского Курдистана намечен на 25 сентября.

Между тем, вице-премьер Турции Бекир Боздаг, комментируя планы проведения референдума, заявил, что глава Иракского Курдистана Масуд Барзани играет с огнем.

"Это опасный и неверный путь. Барзани играет с огнем, который в первую очередь обожжет его самого и тех, кто приказал его разжечь. Затем пострадают те, кто не помешал этому, весь регион, проживающие там курды. Нужно перестать играть с огнем, прислушаться к здравому смыслу и отменить референдум", - сказал журналистам в среду Б.Боздаг.

"Все, в том числе Турция, Иран, Сирия, Ирак и ООН, против проведения этого референдума. Проводить в этом случае референдум было бы неразумно", - подчеркнул он.