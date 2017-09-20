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Регион 20.09.2017 19:29

Проведение Иракским Курдистаном референдума о независимости может вызвать санкции со стороны Турции - Эрдоган

Анкара может вести санкции против Иракского Курдистана, если тот не откажется от проведения референдума о независимости региона, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Кабинет министров, без сомнения, рассмотрит ситуацию и оценит возможность санкций, которые не будут ординарными", - сказал журналистам в Нью-Йорке президент, которого цитируют турецкие СМИ.

"Мы выскажем нашу решительную позицию по этому вопросу", - указал он.

Р.Т.Эрдоган напомнил, что Турция всегда поддерживала региональное правительство иракского Курдистана.

"Мы полагаем, что нынешний подход властей Иракского Курдистана (в отношении референдума - ИФ) равносилен игнорированию Турции, которая была на их стороне и рассматривала как тесного союзника", - подчеркнул глава турецкого государства.

Референдум о независимости Иракского Курдистана намечен на 25 сентября.

Между тем, вице-премьер Турции Бекир Боздаг, комментируя планы проведения референдума, заявил, что глава Иракского Курдистана Масуд Барзани играет с огнем.

"Это опасный и неверный путь. Барзани играет с огнем, который в первую очередь обожжет его самого и тех, кто приказал его разжечь. Затем пострадают те, кто не помешал этому, весь регион, проживающие там курды. Нужно перестать играть с огнем, прислушаться к здравому смыслу и отменить референдум", - сказал журналистам в среду Б.Боздаг.

"Все, в том числе Турция, Иран, Сирия, Ирак и ООН, против проведения этого референдума. Проводить в этом случае референдум было бы неразумно", - подчеркнул он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, КУРДИСТАН, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]