Президент Азербайджана выразил соболезнование в связи с землетрясением в Мексике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему мексиканскому коллеге Энрике Пенья Ньето в связи с многочисленными жертвами, вызванными землетрясением, говорится в сообщении на сайте главы государства.

И.Алиев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате происшествия.

Как сообщалось ранее, в результате сильного землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике погибли не менее 248 человек.

При этом более 100 человек погибли в Мехико.

Р.Бабаев