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Внешняя политика 20.09.2017 18:29

Президент Азербайджана выразил соболезнование в связи с землетрясением в Мексике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему мексиканскому коллеге Энрике Пенья Ньето в связи с многочисленными жертвами, вызванными землетрясением, говорится в сообщении на сайте главы государства.

И.Алиев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате происшествия.

Как сообщалось ранее, в результате сильного землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике погибли не менее 248 человек.

При этом более 100 человек погибли в Мехико.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МЕКСИКА, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]