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Дальнее зарубежье 20.09.2017 19:43

Ураган "Мария" достиг юго-восточного побережья Пуэрто-Рико, повредил радары метеослужб

Сформировавшийся над Атлантическим океаном ураган "Мария", которому на данный момент присвоена четвертая категория по шкале Саффира-Симпсона, достиг побережья Пуэрто-Рико в Карибском море, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

По данным телеканала, над большей частью Пуэрто-Рико наблюдается сильный ветер, порывы которого достигают 249,4 км/ч - немногим ниже, чем при урагане пятой категории.

Шквальный ветер повредил радары местных метеослужб.

Ожидается, что стихия также приведет к масштабным перебоям с электроснабжением на острове.

Тысячи жителей Пуэрто-Рико были направлены в убежища.

"По состоянию на 2.30 ночи по местному времени (мск 9:30) в убежищах находились более 10 тыс. человек, а также 189 животных", - заявил губернатор острова Рикардо Росселло.

Накануне ураган "Мария" прошел в районе Доминики и Гваделупы. Жертвами стихии на Гваделупе уже стали два человека, а еще двое считаются пропавшими без вести.

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Тэги: ПУЭРТО/РИКО, УРАГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]