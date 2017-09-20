Сформировавшийся над Атлантическим океаном ураган "Мария", которому на данный момент присвоена четвертая категория по шкале Саффира-Симпсона, достиг побережья Пуэрто-Рико в Карибском море, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

По данным телеканала, над большей частью Пуэрто-Рико наблюдается сильный ветер, порывы которого достигают 249,4 км/ч - немногим ниже, чем при урагане пятой категории.

Шквальный ветер повредил радары местных метеослужб.

Ожидается, что стихия также приведет к масштабным перебоям с электроснабжением на острове.

Тысячи жителей Пуэрто-Рико были направлены в убежища.

"По состоянию на 2.30 ночи по местному времени (мск 9:30) в убежищах находились более 10 тыс. человек, а также 189 животных", - заявил губернатор острова Рикардо Росселло.

Накануне ураган "Мария" прошел в районе Доминики и Гваделупы. Жертвами стихии на Гваделупе уже стали два человека, а еще двое считаются пропавшими без вести.