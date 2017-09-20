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СНГ 20.09.2017 20:00

Путин поздравил евреев с иудейским новым годом

Россия является настолько большой и многонациональной страной, что праздники здесь можно отмечать практически круглый год, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства по случаю еврейского Нового года в Кремле принял главного раввина России Берл Лазара и главу Федерации еврейских общин Александра Бороду.

"Как хорошо, что у нас такая большая страна", - сказал В.Путин, приветствуя участников встречи.

"Великая", - ответил ему Б.Лазар.

В свою очередь, В.Путин подчеркнул, что Россия - многонациональная страна, и такой праздник, как Новый год, здесь отмечается несколько раз.

"Великая, очень большая, многонациональная, многоконфессиональная. Нам все время есть, что отметить. Вот сегодня мы отмечаем Новый год для иудеев, иудейский новый год. Я вас поздравляю - вас и всех евреев страны поздравляю с новым годом", - обратился В.Путин к Б.Лазару и А.Бороде.

"А с 21 на 22 - у мусульман Новый год. Правда, Пророк завещал другие праздники более торжественно отмечать, чем Новый год. Потом у нас Новый год у христиан. Причем, в России еще по новому и по старому стилю. А 16 февраля - у буддистов Новый год. То есть, круглый год есть, что отметить", - подчеркнул глава государства.

Всем иудеям страны он пожелал благополучия, счастья, удачи.

В.Путин подчеркнул, что религиозная жизнь в стране развивается активно и поблагодарил еврейское духовенство за хорошее взаимодействие со светскими властями.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]