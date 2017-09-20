Баку и Исламабад обсудили перспективы военного сотрудничества

Перспективы военного сотрудничества обсудил заместитель министра обороны Азербайджана, командующий Военно-воздушными силами страны генерал-лейтенант Рамиз Таиров с командующим Военно-воздушными силами Пакистана, маршалом авиации Сохаилом Аманом, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - сказано в сообщении.

Р.Бабаев