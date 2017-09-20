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Внешняя политика 20.09.2017 19:17

Баку и Исламабад обсудили перспективы военного сотрудничества

Перспективы военного сотрудничества обсудил заместитель министра обороны Азербайджана, командующий Военно-воздушными силами страны генерал-лейтенант Рамиз Таиров с командующим Военно-воздушными силами Пакистана, маршалом авиации Сохаилом Аманом, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - сказано в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАКИСТАН, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]