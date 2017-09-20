Тегеран готов ответить президенту США Трампу на возможный выход из соглашения по ИЯП - Рухани

Ответ Ирана в случае выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе (ИЯП) последует в течение недели, заявил президент Исламской Республики Хасан Рухани.
"Выход из этого соглашения дорого обойдется США, и я не думаю, что Америка хотела бы платить такую высокую цену за что-то, что будет бесполезным для них", - сказал находящийся в Нью-Йорке Х.Рухани, которого цитируют в среду иранские СМИ.
Президент Ирана заявил, что Тегеран готов ответить президенту США Дональду Трампу на возможный выход Соединенных Штатов из соглашения.
"Иран ответит достаточно быстро, возможно, в течение недели", - сказал иранский лидер.
Вашингтон подорвет доверие к себе, если выйдет из соглашения по атому, добавил Х.Рухани.
По его словам, соглашение по атому не является делом "одной или двух стран".
Х.Рухани отметил также, что опыт иранской атомной сделки мог бы быть применен к другим проблемным вопросам, включая северокорейскую ядерную проблему.
"Но следует иметь в виду, что если США захотят выйти из СВПД, какой смысл для КНДР тратить время на то, чтобы вести диалог с Соединенными Штатами, и Северная Корея будет думать, что следующая администрация США может перешагнуть через соглашение, на которое будут затрачены годы переговоров, или выйти из него", - заявил президента Ирана.
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