Трамп пока не сообщил иностранным лидерам о своем решении по Ирану - Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп пока не сообщал лидерам других стран о своих планах по поводу соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников, заявил в четверг глава госдепа Рекс Тиллерсон.
"Он не сообщал о своем решении вне администрации", - приводит слова главы госдепа Си-Эн-Эн.
Р.Тиллерсон пояснил, что, в частности, британский премьер Тереза Мэй на встрече с Д.Трампом задала ему вопрос про иранское соглашение, однако президент США не стал отвечать.
По словам Р.Тиллерсона, Д.Трамп, рассматривая иранскую проблему, выслушал много разных точек зрения. "Я думаю, что настало время принять какое-то решение", - добавил госсекретарь США.
Ранее Д.Трамп неоднократно заявлял, что считает неудачным соглашение Ирана и "шестерки" по ядерной проблеме и будет думать о том, стоит ли США в дальнейшем придерживаться параметров этой сделки.
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