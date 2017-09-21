Ураган "Мария", обрушившийся накануне на Пуэрто-Рико, может лишить жителей острова энергоснабжения на несколько месяцев, сообщает в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.

По словам губернатора острова Рикардо Росселло, в настоящий момент функционирование системы электроснабжения полностью нарушено из-за удара стихии.

"Восстановление системы будет зависеть от масштабов ущерба. Я опасаюсь, что ущерб серьезный. Если это так, то речь идет о месяцах, а не о неделях или днях (для восстановления электроснабжения острова - ИФ)", - сказал Р.Росселло в интервью Си-Эн-Эн.

При этом губернатор подчеркнул, что, по меньшей мере, один житель Пуэрто-Рико погиб в результате удара стихии, однако точные данные о количестве жертв пока неизвестны.

Между тем, по сообщению американской газеты "Нью-Йорк таймс", метеорологи предупреждают об очередном усилении урагана "Мария" до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

В среду порывы ветра урагана достигали почти 250 км/ч, после чего он ослабел до второй категории.

Ранее на этой неделе ураган обрушился на остров Доминику и заморскую территорию Франции - острова Гваделупа. По словам премьер-министра Доминики Рузвельта Скеррита, в результате стихии было разрушено "все, что только можно купить за деньги". Из-за сильных порывов ветра крыши более 70% жилых домов были снесены.

Жертвами стихии на Гваделупе уже стали два человека, а еще двое считаются пропавшими без вести.