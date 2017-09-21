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Дальнее зарубежье 21.09.2017 12:42

Жители Пуэрто-Рико могут остаться без электричества на несколько месяцев из-за урагана "Мария"

Ураган "Мария", обрушившийся накануне на Пуэрто-Рико, может лишить жителей острова энергоснабжения на несколько месяцев, сообщает в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.

По словам губернатора острова Рикардо Росселло, в настоящий момент функционирование системы электроснабжения полностью нарушено из-за удара стихии.

"Восстановление системы будет зависеть от масштабов ущерба. Я опасаюсь, что ущерб серьезный. Если это так, то речь идет о месяцах, а не о неделях или днях (для восстановления электроснабжения острова - ИФ)", - сказал Р.Росселло в интервью Си-Эн-Эн.

При этом губернатор подчеркнул, что, по меньшей мере, один житель Пуэрто-Рико погиб в результате удара стихии, однако точные данные о количестве жертв пока неизвестны.

Между тем, по сообщению американской газеты "Нью-Йорк таймс", метеорологи предупреждают об очередном усилении урагана "Мария" до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

В среду порывы ветра урагана достигали почти 250 км/ч, после чего он ослабел до второй категории.

Ранее на этой неделе ураган обрушился на остров Доминику и заморскую территорию Франции - острова Гваделупа. По словам премьер-министра Доминики Рузвельта Скеррита, в результате стихии было разрушено "все, что только можно купить за деньги". Из-за сильных порывов ветра крыши более 70% жилых домов были снесены.

Жертвами стихии на Гваделупе уже стали два человека, а еще двое считаются пропавшими без вести.

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Тэги: США, ПУЭРТО/РИКО, УРАГАН, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]