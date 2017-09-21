Ураган "Мария", обрушившийся накануне на Пуэрто-Рико, может лишить жителей острова энергоснабжения на несколько месяцев, сообщает в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.
По словам губернатора острова Рикардо Росселло, в настоящий момент функционирование системы электроснабжения полностью нарушено из-за удара стихии.
"Восстановление системы будет зависеть от масштабов ущерба. Я опасаюсь, что ущерб серьезный. Если это так, то речь идет о месяцах, а не о неделях или днях (для восстановления электроснабжения острова - ИФ)", - сказал Р.Росселло в интервью Си-Эн-Эн.
При этом губернатор подчеркнул, что, по меньшей мере, один житель Пуэрто-Рико погиб в результате удара стихии, однако точные данные о количестве жертв пока неизвестны.
Между тем, по сообщению американской газеты "Нью-Йорк таймс", метеорологи предупреждают об очередном усилении урагана "Мария" до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.
В среду порывы ветра урагана достигали почти 250 км/ч, после чего он ослабел до второй категории.
Ранее на этой неделе ураган обрушился на остров Доминику и заморскую территорию Франции - острова Гваделупа. По словам премьер-министра Доминики Рузвельта Скеррита, в результате стихии было разрушено "все, что только можно купить за деньги". Из-за сильных порывов ветра крыши более 70% жилых домов были снесены.
Жертвами стихии на Гваделупе уже стали два человека, а еще двое считаются пропавшими без вести.
Президент Алиев наградил главу Госпогранслужбы орденом "Азербайджанского флага"
Азербайджан и ЕС в конце сентября продолжат в Брюсселе переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве
Замглавы МИД Азербайджана отметил отсутствие прогресса в переговорах по вступлению в ВТО
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 25 сентября планирует привлечь 100 млн манатов
Генпрокуратура Азербайджана возбудила против должностных лиц экономического университета дело по хищению средств в крупных размерах в 2012-2014гг
Еврокомиссия разрабатывает правила налогообложения цифровой экономики
В Сеуле презентовали медали зимней Олимпиады-2018
Apple признала наличие проблем с соединением в новых Apple Watch
Делегация FIFA и оргкомитета "Россия-2018" на следующей неделе проверит готовность стадионов к ЧМ-2018
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»