Манафорт предлагал бизнесмену Олегу Дерипаске провести брифинг по президентской кампании в США - СМИ

Экс-глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт предлагал российскому предпринимателю Олегу Дерипаске провести "личный брифинг" по президентской кампании в июле 2016 года, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на представителя П.Манафорта Джейсона Мэлони.
По словам Дж.Мэлони, письмо с предложением провести брифинг П.Манафорт отправил по электронной почте 7 июля 2016 года - менее, чем за неделю до Республиканской национальной конвенции и примерно спустя месяц после встречи в Trump Tower с Натальей Весельницкой при участии Дональда Трампа-младшего.
Однако, по утверждению агентства, брифинг так и не был проведен. По данным газеты "Вашингтон пост", П.Манафорт отправил электронное письмо Константину Килимнику, с которым он был знаком со времен работы консультантом экс-президента Украины Виктора Януковича. Он обратился с просьбой к К.Килимнику передать предложение О.Дерипаске.
"Если ему нужны личные брифинги, мы можем это устроить", - цитирует "Вашингтон пост" выдержки из письма, которыми располагает редакция.
Агентство отмечает, что "неясно, получил ли О.Дерипаска или его представители это письмо". Газета "Вашингтон пост" подчеркивает, что согласно документам, которые получили в распоряжение журналисты, доказательств того, что О.Дерипаска получил предложение о брифингах, нет.
Ранее представители О. Дерипаски отрицали причастность бизнесмена в какой-либо степени к американским выборам.
АП не удалось взять комментарий у представителей российского бизнесмена в Нью-Йорке и в Вашингтоне, К.Килимник также не ответил на запрос агентства.
В мае российский бизнесмен подал иск против АП, обвинив его в клевете, после того, как агентство распространило информацию о якобы проводимой им "преступной деятельности", связанной с его сотрудничеством с П.Манафортом. Согласно информации агентства, П.Манафорт "секретно работал" на О.Дерипаску около 10 лет и продвигал интересы Москвы в политической, экономической и других областях.
Предприниматель потребовал от АП опубликовать опровержение, агентство отказалось его публиковать. Агентство сообщило, что публикация "основывалась на интервью с людьми, знакомыми с финансовыми поступлениями Манафорта", а также на данных о получении им "международных переводов на миллионы долларов".
После публикации АП О.Дерипаска написал статью, опубликованную в американских СМИ, где обвинил агентство в распространении лжи, отметив, что никогда не заключал каких-либо контактов с П.Манафортом для того, чтобы "скрыто рекламировать или продвигать" российские интересы в США.
Президент Алиев наградил главу Госпогранслужбы орденом "Азербайджанского флага"
Азербайджан и ЕС в конце сентября продолжат в Брюсселе переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве
Замглавы МИД Азербайджана отметил отсутствие прогресса в переговорах по вступлению в ВТО
Предприниматели в Шемахе в четверг получили кредиты по линии НФПП на 0,3 млн манатов
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 25 сентября планирует привлечь 100 млн манатов
Генпрокуратура Азербайджана возбудила против должностных лиц экономического университета дело по хищению средств в крупных размерах в 2012-2014гг
В Сеуле презентовали медали зимней Олимпиады-2018
Apple признала наличие проблем с соединением в новых Apple Watch
Делегация FIFA и оргкомитета "Россия-2018" на следующей неделе проверит готовность стадионов к ЧМ-2018
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»