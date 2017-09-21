Манафорт предлагал бизнесмену Олегу Дерипаске провести брифинг по президентской кампании в США - СМИ

Экс-глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт предлагал российскому предпринимателю Олегу Дерипаске провести "личный брифинг" по президентской кампании в июле 2016 года, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на представителя П.Манафорта Джейсона Мэлони.

По словам Дж.Мэлони, письмо с предложением провести брифинг П.Манафорт отправил по электронной почте 7 июля 2016 года - менее, чем за неделю до Республиканской национальной конвенции и примерно спустя месяц после встречи в Trump Tower с Натальей Весельницкой при участии Дональда Трампа-младшего.

Однако, по утверждению агентства, брифинг так и не был проведен. По данным газеты "Вашингтон пост", П.Манафорт отправил электронное письмо Константину Килимнику, с которым он был знаком со времен работы консультантом экс-президента Украины Виктора Януковича. Он обратился с просьбой к К.Килимнику передать предложение О.Дерипаске.

"Если ему нужны личные брифинги, мы можем это устроить", - цитирует "Вашингтон пост" выдержки из письма, которыми располагает редакция.

Агентство отмечает, что "неясно, получил ли О.Дерипаска или его представители это письмо". Газета "Вашингтон пост" подчеркивает, что согласно документам, которые получили в распоряжение журналисты, доказательств того, что О.Дерипаска получил предложение о брифингах, нет.

Ранее представители О. Дерипаски отрицали причастность бизнесмена в какой-либо степени к американским выборам.

АП не удалось взять комментарий у представителей российского бизнесмена в Нью-Йорке и в Вашингтоне, К.Килимник также не ответил на запрос агентства.

В мае российский бизнесмен подал иск против АП, обвинив его в клевете, после того, как агентство распространило информацию о якобы проводимой им "преступной деятельности", связанной с его сотрудничеством с П.Манафортом. Согласно информации агентства, П.Манафорт "секретно работал" на О.Дерипаску около 10 лет и продвигал интересы Москвы в политической, экономической и других областях.

Предприниматель потребовал от АП опубликовать опровержение, агентство отказалось его публиковать. Агентство сообщило, что публикация "основывалась на интервью с людьми, знакомыми с финансовыми поступлениями Манафорта", а также на данных о получении им "международных переводов на миллионы долларов".

После публикации АП О.Дерипаска написал статью, опубликованную в американских СМИ, где обвинил агентство в распространении лжи, отметив, что никогда не заключал каких-либо контактов с П.Манафортом для того, чтобы "скрыто рекламировать или продвигать" российские интересы в США.