Консорциум Шах-Дениз завершил установку на море верхних строений добывающей платформы в рамках Стадии-2

Консорциум "Шах-Дениз" в рамках Стадии-2 разработки месторождения завершил монтаж на море верхних строений добывающей платформы, сообщается в пресс-релизе компании BP-Azerbaijan (технический оператор проекта).

"Завершена установка в море верхний строений второй, добывающей платформы (HDB), предназначенной для Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз", - отмечается в сообщении.

Ранее в июне текущего года на море были установлены верхние строения платформы жилищного блока и технологического снабжения.

Вес верхний строений платформы HDB составляет 15,8 тыс. тонн, длина – 100 метров, ширина – 60 метров.

Строительство верхний строений платформы HDB осуществил консорциум AMEK-Tekfen-Azfen.

"Работы в рамках Стадии-2 идут по графику и в соответствии с установленным бюджетом. Установка верхний строений добывающей платформы имеет важное значение для завершения Стадии-2 и получения первого газа в 2018 году", - сказал вице-президент компании BP по проектам Эван Драммонд (Ewan Drummond).

Как сообщалось, контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" также являются: BP (оператор, 28,8%), ГНКАР (16,7%), Petronas (15.5%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

Акционеры консорциума "Шах-Дениз" 17 декабря 2013 года подписали в Баку окончательное инвестиционное решение по Стадии-2 разработки этого месторождения.

Стоимость "Стадии-2" оценивается в $23,8 млрд. Годовой объем добычи в рамках "Стадии-2" составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции. Поставки газа в Европу начнутся в 2020 году.

Проект Стадия-2 предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум ИФ) для поставок дополнительных 16 млрд кубометров и строительство 4000 км трубопроводов для доставки азербайджанского газа в Европу.

А.Азизов