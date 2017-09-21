Азербайджан до конца 2017 года не подпишет с ЕС новое соглашение о стратегическом партнерстве, заявляют в Баку

В Баку не ожидают подписания до конца 2017 года нового соглашения о стратегическом партнерстве с Европейским Союзом, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.
"Подписания соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом в этом году ожидать не стоит», - заявил М.Мамедгулиев журналистам в четверг.
По его словам, для Азербайджана важно качество соглашения. «В принципе, можно подписать соглашение и до конца текущего года. В этом случае мы должны будем принять все условия европейских государств. Но для нас важны наши национальные интересы и качество соглашения», - сказал замминистра.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Ранее заявлялось, что стороны рассчитывают завершить переговоры по документу до саммита "Восточного партнерства", который состоится 21 ноября 2017 года в Брюсселе.
Р.Бабаев
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