Пассажирский самолет Lufthansa экстренно сел в аэропорту Тель-Авива из-за проблемы с двигателем

Пассажирский самолет германской авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве из-за выхода из строя одного из двигателей, сообщает в четверг "Едиот Ахронот".

По некоторым данным, речь идет о возгорании двигателя. Самолет совершил посадку практически сразу же после взлета.

На борту самолета находились 180 человек, включая пассажиров и экипаж.