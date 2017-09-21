Пассажирский самолет Lufthansa экстренно сел в аэропорту Тель-Авива из-за проблемы с двигателем

Пассажирский самолет германской авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве из-за выхода из строя одного из двигателей, сообщает в четверг "Едиот Ахронот".
По некоторым данным, речь идет о возгорании двигателя. Самолет совершил посадку практически сразу же после взлета.
На борту самолета находились 180 человек, включая пассажиров и экипаж.
Президент Алиев наградил главу Госпогранслужбы орденом "Азербайджанского флага"
Азербайджан и ЕС в конце сентября продолжат в Брюсселе переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве
Замглавы МИД Азербайджана отметил отсутствие прогресса в переговорах по вступлению в ВТО
Предприниматели в Шемахе в четверг получили кредиты по линии НФПП на 0,3 млн манатов
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 25 сентября планирует привлечь 100 млн манатов
Генпрокуратура Азербайджана возбудила против должностных лиц экономического университета дело по хищению средств в крупных размерах в 2012-2014гг
В Сеуле презентовали медали зимней Олимпиады-2018
Apple признала наличие проблем с соединением в новых Apple Watch
Делегация FIFA и оргкомитета "Россия-2018" на следующей неделе проверит готовность стадионов к ЧМ-2018
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»