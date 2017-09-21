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Дальнее зарубежье 21.09.2017 12:43

Пассажирский самолет Lufthansa экстренно сел в аэропорту Тель-Авива из-за проблемы с двигателем

Пассажирский самолет германской авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве из-за выхода из строя одного из двигателей, сообщает в четверг "Едиот Ахронот".

По некоторым данным, речь идет о возгорании двигателя. Самолет совершил посадку практически сразу же после взлета.

На борту самолета находились 180 человек, включая пассажиров и экипаж.

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Тэги: ФРГ, ИЗРАИЛЬ, САМОЛЕТ, ДВИГАТЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]