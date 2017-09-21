Стоимость медицинской страховки в США выросла на 3% в 2017г и приблизилась к $19 тыс

Средняя стоимость медицинского страхования для сотрудников компаний в США и их семей выросла на 3% в 2017 году и составила $18 тыс. 760, говорится в исследовании, проведенном некоммерческими организациями Kaiser Family Foundation и Health Research & Educational Trust.
В прошлом году наблюдались аналогичные темпы повышения показателя.
Сотрудники оплачивают в среднем около 31% указанной суммы, или $5,7 тыс. в год.
Страховка только для сотрудников, без членов их семей, обходится в этом году в $6 тыс. 690, и работники платят самостоятельно порядка 18% этой суммы, говорится в исследовании.
Между тем доля работодателей, предлагающих работникам страховку, в текущем году снизилась до 53% с 56% в прошлом году и 61% в 2012 году. При этом процент среди компаний с 3-49 сотрудников в штате впервые опустился до менее 50%.
Опрос проводился в январе-июне 2017 года, в нем приняли участие свыше 2,1 тыс. человек.
Президент Алиев наградил главу Госпогранслужбы орденом "Азербайджанского флага"
Азербайджан и ЕС в конце сентября продолжат в Брюсселе переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве
Замглавы МИД Азербайджана отметил отсутствие прогресса в переговорах по вступлению в ВТО
В Сеуле презентовали медали зимней Олимпиады-2018
Apple признала наличие проблем с соединением в новых Apple Watch
Делегация FIFA и оргкомитета "Россия-2018" на следующей неделе проверит готовность стадионов к ЧМ-2018
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
"Тверской стрелок", получивший пожизненный срок за убийство девяти человек, обжаловал приговор
Глава МИД Японии подвергся критике со стороны своего отца, бывшего министра иностранных дел
Южная Корея направит гуманитарную помощь в размере $8 млн северокорейским беременным женщинам и детям
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»