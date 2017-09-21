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Дальнее зарубежье 21.09.2017 12:53

Мужчина поджег себя перед зданием парламента в Новой Зеландии

Неизвестный совершил акт самосожжения напротив здания парламента в столице Новой Зеландии Веллингтоне, передает в четверг местная радиостанция "Радио Нью Зиленд".

"Я не видел, что именно произошло, но когда дым рассеялся, стало видно мужчину, который лежал на земле, и у него были ожоги", - рассказал радиостанции один из очевидцев произошедшего.

Пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии.

По данным радиостанции, мужчина держал в руках плакат, относившийся к деятельности суда по семейным делам.

Ожидается, что стражи порядка изучат записи с камер наружного наблюдения. В настоящий момент имя пострадавшего и его мотивы пока неизвестны.

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Тэги: НОВАЯ/ЗЕЛАНДИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]