Мужчина поджег себя перед зданием парламента в Новой Зеландии

Неизвестный совершил акт самосожжения напротив здания парламента в столице Новой Зеландии Веллингтоне, передает в четверг местная радиостанция "Радио Нью Зиленд".

"Я не видел, что именно произошло, но когда дым рассеялся, стало видно мужчину, который лежал на земле, и у него были ожоги", - рассказал радиостанции один из очевидцев произошедшего.

Пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии.

По данным радиостанции, мужчина держал в руках плакат, относившийся к деятельности суда по семейным делам.

Ожидается, что стражи порядка изучат записи с камер наружного наблюдения. В настоящий момент имя пострадавшего и его мотивы пока неизвестны.