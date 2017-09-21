Российский политолог Олег Кузнецов намерен добиваться закрытия газеты армян России "Екрамас".

«Лично у меня, как патриота России, появился дополнительный мотив побороться за то, чтобы газета армян России "Екрамас" была закрыта», - заявил О.Кузнецов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Политолог отметил, что в ходе подготовки к встрече со следователями ФСБ России после поданного им в Генпрокуратуру заявления о публичных угрозах физической расправы над ним, он раскрыл интересные факты про газету "Екрамас".

«Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что сотрудники спецслужб, которым будет поручено рассмотрение моего заявления, подойдут к своей работе ответственно и профессионально. Но я со своей стороны как бывший преподаватель Московского пограничного института ФСБ России также решил пойти им на встречу и собрать для них кое-какую информацию об армянской прессе, со страниц которой в мой адрес раздались угрозы физического насилия»,- отметил он.

По его словам, определенную помощь в сборе информации о газете армян России ему оказали и азербайджанские хакеры.

«В оперативно-розыскной деятельности хорош всякий источник информации, если он доставляет достоверные сведения. Агент может иметь любое гражданство, национальность и вероисповедание, лишь бы был полезен. В итоге, нарисовалась очень интересная картинка, точнее диптих - картина в двух частях, содержание которой любой профессионал поймет без лишних слов, а вот для обывателя потребуется некоторый комментарий» ,- отметил О.Кузнецов.

По словам политолога, вся база данных газеты армян России "Екрамас" хранится на сервере Domantools, а сам сервер находится в Париже (Франции) и принадлежит газете "Екрамас".

«Как показано на рисунке №1 в графе IP Address, на данном сервере помимо "Екрамас" расположены еще три сайта. На рисунке №2 показывается, какие именно сайты помимо yerkramas.org обслуживает этот сервер. Самое интересное заключается в том, что газета армян России содержит и оказывает полное техническое обслуживание сайту "Голос Армении". Это дочерняя структура печально известного еще с советских времен пропагандистского учреждения ЦРУ США "Голос Америки", которое в настоящее время проводит в Армении далеко не дружественную России, и даже открыто антироссийскую информационную политику», - подчеркнул политолог.

О.Кузнецов полагает, что "Екрамас", используя российские ресурсы, также обслуживает интересы Запада. «Не берусь утверждать, согласовано ли такое положение дел с администрацией президента России или российскими спецслужбами. Но факт остается фактом, и из этого контекста можно сделать только два вывода. Первый: газета армян России "Екрамас" и "Голос Армении" имеют одного хозяина и спонсора - ЦРУ США. Второй: газета армян России "Екрамас", как было принято говорить на языке контрразведчиков первой половины ХХ столетия, является "герцогом", то есть двойным агентом, который, используя российские ресурсы, также обслуживает интересы Запада»,- подчеркнул политолог.

«Не знаю, какой из двух этих вариантов более правильный - пусть с этим разбираются в Москве на Старой площади или на Лубянке, это уже не мое дело»,- добавил он.

Как сообщалось ранее, О.Кузнецов 18 сентября направил в Генпрокуратуру России заявление, в котором сообщил, что некто "Пандухт", опубликовав статью "Ангелы армянского возмездия" совершил сразу два преступления в отношении него, предусмотренные ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Ф.Исазаде