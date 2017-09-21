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Дальнее зарубежье 21.09.2017 13:34

Один из главных соратников Марин Ле Пен уходит из "Национального фронта"

Вице-президент французского "Национального фронта" Флориан Филиппо в четверг заявил, что принял решение покинуть партию.

"Мне не нравится, когда меня выставляют посмешищем, я не люблю бездельничать, поэтому я ухожу из Национального фронта", - сказал в эфире телеканал "Франс 2" Ф.Филиппо, который с 2009 года считался главным помощником лидера этой партии Марин Ле Пен.

М.Ле Пен заявила, что сожалеет в связи с уходом из партии Ф.Филиппо.

"Была предпринята тысяча попыток, чтобы его образумить, но все они были отвергнуты", - приводит газета "Фигаро" слова лидера "Национального фронта".

Французские СМИ отмечают, что конфликт между М.Ле Пен и ее главным помощником произошел ввиду того, что Ф.Филиппо отказался уходить с поста главы политической ассоциации "Патриоты", которую сам основал в мае этого года.

Накануне лидер "Национального фронта" лишила Ф.Филиппо полномочий по разработке стратегий партии, однако с должности вице-президента не отстранила.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАЦФРОНТ, ПОМОЩНИК, УХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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