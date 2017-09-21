В Сеуле презентовали медали зимней Олимпиады-2018

В Сеуле состоялась презентация медалей предстоящих в 2018 году в Пхенчхане XXIII зимних Олимпийских игр.
Как сообщается в пресс-релизе оргкомитета Игр, дизайн медалей отражает традиции корейской культуры.
Лицевая часть медали имеет динамические диагональные линии, символизирующие как историю Олимпийских игр, так и стремление их участников к победе. Обратная сторона медали включает соответствующую спортивную дисциплину, а также эмблему Игр.
Зимняя Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Предыдущие зимние Олимпийские игры в 2014 году проходили в Сочи.
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