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Внешняя политика 21.09.2017 13:10

Замглавы МИД Азербайджана отметил отсутствие прогресса в переговорах по вступлению в ВТО

Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев отмечает об отсутствии серьезного прогресса в переговорах по вступлению по Всемирную торговую организацию (ВТО).

"Серьезных продвижений по вступлению в ВТО нет. Последний раунд переговоров состоялся в Женеве в конце июля текущего года", - сказал М.Мамедгулиев журналистам в четверг.

По его словам, между сторонами был проведен "серьезный разговор".

"Секретариат ВТО очень озабочен тем, что Азербайджан в течение 20 лет ведет переговоры, но результаты пока не высокие. Поэтому мы решили, что очередная встреча состоится тогда, когда мы будем готовы принять какие-то их условия", - отметил он.

Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО в 1997 году.

Азербайджан в 2007 году подписал двусторонний протокол с Турцией о завершении переговоров о вступлении в ВТО, в мае 2008 года - с Оманом и ОАЭ, в мае 2010 года – с Грузией, в 2012 году – с Киргизией.

А.Азизов

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Тэги: ВТО, ПЕРЕГОВОРЫ, ОЦЕНКА


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