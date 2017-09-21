Азербайджан и ЕС в конце сентября продолжат в Брюсселе переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве

Вопросы, связанные с подготовкой соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом, будут обсуждены в конце сентября в Брюсселе, сказал журналистам замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

«В Брюсселе 29 сентября будут обсуждены вопросы, связанные с подготовкой соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов, за исключением торгово-инвестиционной политики и безопасности», - отметил он.

По его словам, стороны обменяются мнениями по приоритетам нового партнерства. «Это новый шаг. Мы уже озвучили свои предложения. Евросоюз рассмотрел их и, в свою очередь, выдвинул свои», - подчеркнул замминистра.

М.Мамедкулиев также отметил, что 27 сентября в Брюсселе пройдет заседание подкомитета по торговле между Азербайджаном и ЕС. «На встрече будут обсуждаться инвестиционные и торговые вопросы. Заседание же подкомитетов по безопасности, правам человека и демократии намечены на вторую половину октября», - сказал он.

По его словам, пока неизвестна дата проведения заседания подкомитета по энергетическим вопросам.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ранее М.Мамедгулиев заявил, что до конца 2017 года соглашение не будет подписано.

Р.Бабаев