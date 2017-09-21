Южная Корея направит гуманитарную помощь в размере $8 млн северокорейским беременным женщинам и детям

Власти Южной Кореи приняли решение о выделении гуманитарной помощи в размере $8 млн, которые будут направлены детям и беременным женщинам КНДР по линии ООН, говорится в заявлении южнокорейского министерства объединения, распространенном в четверг.
"На совещании было принято решение об оказании помощи северокорейским беременным женщинам и детям с учетом угрозы гуманитарного кризиса", - говорится в заявлении, которое цитирует агентство "Ренхап".
"Правительство определит время направления гуманитарной помощи, а также объемы траншей после того, как проанализирует различные факторы, в частности - состояние отношений между двумя странами", - подчеркивается в документе.
Ожидается, что $4,5 млн будут направлены жителям КНДР по линии Всемирной продовольственной программы и еще $3,5 млн пойдут на закупку вакцин и детского питания по линии ЮНИСЕФ.
В последний раз Южная Корея оказывала КНДР гумпомощь два года назад.
По данным ООН, около 72% населения КНДР, составляющего почти 25 млн человек, страдают из-за недостатка продуктов питания, и среди них 1,3 млн человек, включая женщин и детей, крайне нуждаются в помощи.
Как отмечают южнокорейские СМИ, решение было принято, несмотря на недавние испытания КНДР баллистических ракет и ядерного оружия.
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