Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0209 RUR   0.0292 GBR   2.2939 TRY   0.4853

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 32° Завтра 19° 31° 23 Сен 20° 31° 24 Сен 19° 27°

Дальнее зарубежье 21.09.2017 14:47

Южная Корея направит гуманитарную помощь в размере $8 млн северокорейским беременным женщинам и детям

Власти Южной Кореи приняли решение о выделении гуманитарной помощи в размере $8 млн, которые будут направлены детям и беременным женщинам КНДР по линии ООН, говорится в заявлении южнокорейского министерства объединения, распространенном в четверг.

"На совещании было принято решение об оказании помощи северокорейским беременным женщинам и детям с учетом угрозы гуманитарного кризиса", - говорится в заявлении, которое цитирует агентство "Ренхап".

"Правительство определит время направления гуманитарной помощи, а также объемы траншей после того, как проанализирует различные факторы, в частности - состояние отношений между двумя странами", - подчеркивается в документе.

Ожидается, что $4,5 млн будут направлены жителям КНДР по линии Всемирной продовольственной программы и еще $3,5 млн пойдут на закупку вакцин и детского питания по линии ЮНИСЕФ.

В последний раз Южная Корея оказывала КНДР гумпомощь два года назад.

По данным ООН, около 72% населения КНДР, составляющего почти 25 млн человек, страдают из-за недостатка продуктов питания, и среди них 1,3 млн человек, включая женщин и детей, крайне нуждаются в помощи.

Как отмечают южнокорейские СМИ, решение было принято, несмотря на недавние испытания КНДР баллистических ракет и ядерного оружия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ООН, ГУМПОМОЩЬ


Похожие новости


Премьер Южной Кореи приветствовал новые санкции СБ ООН против КНДР Президент Южной Кореи считает необходимым ужесточить санкции в отношении КНДР, обсудить конкретные шаги Президент Кореи потребовал от военных быть готовыми к "наступательной стратегии" против КНДР в случае неприемлемых действий Пхеньяна КНДР грозит США и Южной Корее "безжалостным возмездием" в связи с их совместными военными учениями Президент Южной Кореи надеется, что КНДР выберет путь диалога Президент Южной Кореи надеется, что руководство КНДР не пройдет через "точку невозврата" в своей политике

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]