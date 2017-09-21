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Финансы 21.09.2017 13:59

Еврокомиссия разрабатывает правила налогообложения цифровой экономики

Европейская комиссия объявила в четверг о новой инициативе с целью "гарантировать налогообложение цифровой экономики", которую представил журналистам заместитель председателя ЕК, отвечающий за евро, Валдис Домбровскис.

"Есть широкое согласие, что нарастающий переход экономики на цифровые технологии предлагает огромные экономические возможности. Параллельно должны развиваться наши налоговые системы, чтобы учитывать новые модели предприятий, оставаясь при этом справедливыми, эффективными и выдерживающими испытание временем", - заявил зампред ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.

Кроме того, по его словам, вопрос связан с устойчивостью налоговых сборов, в то время как "традиционные налоговые источники подвержены сильному давлению".

"Но особенно речь о том, чтобы сохранить целостность единого рынка и избежать его фрагментации путем совместных решений мировых путем", - пояснил еврокомиссар.

Новая инициатива Еврокомиссии направлена на то, чтобы налогообложение цифровой экономики было "справедливым и благоприятным для экономического роста".

Цель предложения - обеспечить такой скоординированный подход ЕС к налогообложению цифровой экономики, который бы поддерживал главные приоритеты Еврокомиссии, в частности, завершение формирования единого цифрового рынка и справедливое и эффективное налогообложение для всех предприятий.

Представленный в Брюсселе документ "открывает путь для законодательного предложения, определяющего на уровне союза правила налогообложения прибылей от цифровой экономики".

Эта тема была одним из положений доклада президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера 13 сентября в Европарламенте о состоянии Европейского союза, уточняют в Брюсселе.

Данные правила, предполагают в Еврокомиссии, могут быть определены, начиная с весны 2018 года.

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Тэги: ЕС, ЭКОНОМИКА, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]