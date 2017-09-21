Глава МИД Японии подвергся критике со стороны своего отца, бывшего министра иностранных дел

Отец действующего министра иностранных дел Японии Таро Коно раскритиковал своего сына за его позицию по ряду вопросов внешней политики, в частности по северокорейской ядерной проблеме, сообщают в четверг местные СМИ.

80-летний Ехэй Коно, который сам ранее возглавлял японское внешнеполитическое ведомство, недоволен тем, что делается на дипломатическом уровне для урегулирования ядерной проблемы КНДР. В частности, по его мнению, Токио следует меньше полагаться на США при решении северокорейской проблемы.

"Япония, Китая и Южная Корея должны объединиться и убедить Северную Корею (отказаться от ядерного оружия - ИФ), США - это не единственная страна, которая может сдерживать КНДР", - сказал бывший глава МИД Японии.

Он отметил, что Токио должно более тесно сотрудничать с Пекином для решения поисков выхода из кризиса вокруг Пхеньяна.