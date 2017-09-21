Генпрокуратура Азербайджана возбудила против должностных лиц экономического университета дело по хищению средств в крупных размерах в 2012-2014гг

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту хищения средств в крупных размерах в период 2012-2014гг в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC), сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура отмечает, что Главным управлением по борьбе против коррупции при Генеральном прокуроре Азербайджана было проведено расследование по итогам аудита, проведенного Счетной палатой по прогнозированию и освоению бюджетных средств и внебюджетных поступлений в университете.

«Предварительная проверка вызвала серьезные подозрения в том, что должностные и другие материально-ответственные лица университета в период с 18 мая 2012 года по 1 апреля 2014 года, превысив должностные полномочия, допустили серьезные правонарушения, повлекшие уклонение от учета средств в крупных размерах»,- говорится в сообщении.

В частности, нарушения выявлены в учете оплаты за обучение, их сбора и перевода на банковские счета, а также не отражение в учетной документации дебиторской и кредиторской задолженности оплаты за обучение.

«В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности круга виновных лиц, а также обеспечению возмещения нанесенного ущерба»,- говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжелые последствия) и 179.3.2 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в крупных размерах) УК Азербайджана.

Ф.Исазаде