Генпрокуратура Азербайджана возбудила против должностных лиц экономического университета дело по хищению средств в крупных размерах в 2012-2014гг

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту хищения средств в крупных размерах в период 2012-2014гг в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC), сообщает пресс-служба ведомства.
Генпрокуратура отмечает, что Главным управлением по борьбе против коррупции при Генеральном прокуроре Азербайджана было проведено расследование по итогам аудита, проведенного Счетной палатой по прогнозированию и освоению бюджетных средств и внебюджетных поступлений в университете.
«Предварительная проверка вызвала серьезные подозрения в том, что должностные и другие материально-ответственные лица университета в период с 18 мая 2012 года по 1 апреля 2014 года, превысив должностные полномочия, допустили серьезные правонарушения, повлекшие уклонение от учета средств в крупных размерах»,- говорится в сообщении.
В частности, нарушения выявлены в учете оплаты за обучение, их сбора и перевода на банковские счета, а также не отражение в учетной документации дебиторской и кредиторской задолженности оплаты за обучение.
«В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности круга виновных лиц, а также обеспечению возмещения нанесенного ущерба»,- говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжелые последствия) и 179.3.2 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в крупных размерах) УК Азербайджана.
Ф.Исазаде
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