Пресс-релиз

23 сентября при организационной поддержке Гилан Холдинг (Gilan Holding), Министерства по Чрезвычайным Ситуациям, Министерства Молодежи и Спорта,Национального Олимпийского Комитета на территории учебного центра МЧС пройдёт первый в Баку экстремальный забег с препятствиями.
Проект, получивший название «Mubarizlər», предлагает всем любителям экстрима кардинально новый формат активного отдыха – забег по пересечённой местности с преодолением препятствий.
Препятствия специально сконструированы таким образом, чтобы участники задействовали все группы мышц при преодолении трассы. Среди препятствий «Mubarizlər»: «рукоходы», практически отвесные стены, по которым надо взобраться по канату, прыжки с 5-метровой высоты в воду, горки, перенос тяжестей и множество других. Большая часть препятствий – конструкции, выполненные из дерева и металла.
Попробовать силы можно как в командном забеге по 5-километровому маршруту, так и на практически 10-километровой трассе с 42 препятствиями.
Выбравшие более сложный маршрут становятся участниками чемпионата проекта, где на кону будет стоять призовой фонд в размере 30000 манат – его разделят между собой занявшие первые 10 мест.
Для обоих форматов предусмотрена парковка, фан-зона со спортивными и развлекательными активностями, концертная программа, душевые и раздевалки.
Принять участие в забеге может любой желающий, вне зависимости от спортивной подготовки – достаточно зарегистрироваться на сайте mubarizler.az.
Гонки с препятствиями сейчас популярны во всём мире и постепенно становятся новым видом спорта, потеснив с пьедестала классические спортивные дисциплины.
Это уникальный шанс стать частью суперпопулярного тренда, отлично провести время на настоящем фестивале спорта и здоровья, познакомиться и пообщаться с единомышленниками.
Информационную поддержку проекту окажет агентство APA.
Более подробную информацию о забеге можно получить на сайте и в социальных сетях проекта.
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