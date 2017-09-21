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21.09.2017 14:31

ПРЕСС-РЕЛИЗ

23 сентября при организационной поддержке Гилан Холдинг (Gilan Holding), Министерства по Чрезвычайным Ситуациям, Министерства Молодежи и Спорта,Национального Олимпийского Комитета на территории учебного центра МЧС пройдёт первый в Баку экстремальный забег с препятствиями.

Проект, получивший название «Mubarizlər», предлагает всем любителям экстрима кардинально новый формат активного отдыха – забег по пересечённой местности с преодолением препятствий.

Препятствия специально сконструированы таким образом, чтобы участники задействовали все группы мышц при преодолении трассы. Среди препятствий «Mubarizlər»: «рукоходы», практически отвесные стены, по которым надо взобраться по канату, прыжки с 5-метровой высоты в воду, горки, перенос тяжестей и множество других. Большая часть препятствий – конструкции, выполненные из дерева и металла.

Попробовать силы можно как в командном забеге по 5-километровому маршруту, так и на практически 10-километровой трассе с 42 препятствиями.

Выбравшие более сложный маршрут становятся участниками чемпионата проекта, где на кону будет стоять призовой фонд в размере 30000 манат – его разделят между собой занявшие первые 10 мест.

Для обоих форматов предусмотрена парковка, фан-зона со спортивными и развлекательными активностями, концертная программа, душевые и раздевалки.

Принять участие в забеге может любой желающий, вне зависимости от спортивной подготовки – достаточно зарегистрироваться на сайте mubarizler.az.

Гонки с препятствиями сейчас популярны во всём мире и постепенно становятся новым видом спорта, потеснив с пьедестала классические спортивные дисциплины.

Это уникальный шанс стать частью суперпопулярного тренда, отлично провести время на настоящем фестивале спорта и здоровья, познакомиться и пообщаться с единомышленниками.

Информационную поддержку проекту окажет агентство APA.

Более подробную информацию о забеге можно получить на сайте и в социальных сетях проекта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]