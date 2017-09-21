Минфин РФ подготовил приказ об исключении Гонконга из "черного списка" офшорных зон в связи с ратификацией правительственного соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовленным Минфином проектом приказа.

Соглашение между правительствами РФ и Гонконга об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы была подписано в январе 2016 года, ратифицировано и вступило в силу в июле 2016 года. Двустороннее соглашение и протокол к нему применяются в отношении российского налога начиная с 1 января 2017 года.

Межправительственное соглашение с Гонконгом, содержит в частности, положения, не позволяющие отказать в предоставлении запрошенной информации только на основании отсутствия заинтересованности в такой информации у запрашиваемой стороны для собственных налоговых целей, а также на основании того, что такой информацией располагают банки и иные кредитные организации.

Федеральная налоговая служба России приказом N ММВ-7-17/[email protected] от 30 сентября 2016 года с 1 января 2017 года исключила Гонконг из перечня государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ. Согласно Налоговому кодексу РФ, прибыль контролируемой иностранной компании освобождается от налогов, если постоянным ее местонахождением является государство (территория), с которым имеется международный договор России по вопросам налогообложения.

Минфином будут внесены изменения в приказ N108н от 13 ноября 2007 года, которым утвержден перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

В настоящее время минфиновский перечень офшоров включает 42 зоны. Это независимые государства, отдельные внутренние административные образования, подчиненные территории.

Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем через месяц после опубликования.