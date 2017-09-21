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Регион 21.09.2017 15:46

Визит Путина в Анкару для переговоров с Эрдоганом на следующей неделе прорабатывается - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о проработке визита главы российского государства Владимира Путина в Анкару на следующей неделе для переговоров со своим турецкой коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В четверг по просьбе "Интерфаксв" Д.Песков прокомментировал сообщения турецких СМИ о том, что для переговоров с Р.Эрдоганом В.Путин на следующей неделе осуществит визит в Анкару.

"Визит прорабатывается", - сказал Д.Песков.

Ранее Р.Эрдоган заявил, что планирует 28 сентября провести переговоры с В.Путиным для обсуждения ситуации в Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]