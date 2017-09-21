Визит Путина в Анкару для переговоров с Эрдоганом на следующей неделе прорабатывается - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о проработке визита главы российского государства Владимира Путина в Анкару на следующей неделе для переговоров со своим турецкой коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В четверг по просьбе "Интерфаксв" Д.Песков прокомментировал сообщения турецких СМИ о том, что для переговоров с Р.Эрдоганом В.Путин на следующей неделе осуществит визит в Анкару.

"Визит прорабатывается", - сказал Д.Песков.

Ранее Р.Эрдоган заявил, что планирует 28 сентября провести переговоры с В.Путиным для обсуждения ситуации в Сирии.