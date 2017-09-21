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Дальнее зарубежье 21.09.2017 16:03

Военные США провели артиллерийские учения на западном побережье Южной Кореи

Американские военнослужащие провели артиллерийские учения в провинции Чхунчхон-Намдо на западном побережье Южной Кореи, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Целью маневров была отработка развертывания артиллерии без предварительного предупреждения военнослужащих об этой операции.

По данным агентства, во время учений военные, среди прочего, применили американскую высокомобильную ракетно-артиллерийскую систему оперативно-тактического назначения HIMARS.

В учениях приняли участие подразделения Восьмой полевой армии ВС США в Южной Корее и 18-ая бригада полевой артиллерии, базирующаяся в гарнизоне Форт-Брэгг в Северной Каролине.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, АРТИЛЛЕРИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]