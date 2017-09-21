Военные США провели артиллерийские учения на западном побережье Южной Кореи

Американские военнослужащие провели артиллерийские учения в провинции Чхунчхон-Намдо на западном побережье Южной Кореи, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Целью маневров была отработка развертывания артиллерии без предварительного предупреждения военнослужащих об этой операции.

По данным агентства, во время учений военные, среди прочего, применили американскую высокомобильную ракетно-артиллерийскую систему оперативно-тактического назначения HIMARS.

В учениях приняли участие подразделения Восьмой полевой армии ВС США в Южной Корее и 18-ая бригада полевой артиллерии, базирующаяся в гарнизоне Форт-Брэгг в Северной Каролине.