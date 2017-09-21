Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о награждении начальника Государственной пограничной службы Эльчина Гулиева орденом "Азербайджанского флага", сообщает сайт главы государства.
Э.Гулиев удостоен ордена "за особые заслуги в обеспечении обороны государственной границы Азербайджана".
Ф.Исазаде
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 25 сентября планирует привлечь 100 млн манатов
Генпрокуратура Азербайджана возбудила против должностных лиц экономического университета дело по хищению средств в крупных размерах в 2012-2014гг
Еврокомиссия разрабатывает правила налогообложения цифровой экономики
В Сеуле презентовали медали зимней Олимпиады-2018
Apple признала наличие проблем с соединением в новых Apple Watch
Делегация FIFA и оргкомитета "Россия-2018" на следующей неделе проверит готовность стадионов к ЧМ-2018
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
"Тверской стрелок", получивший пожизненный срок за убийство девяти человек, обжаловал приговор
Глава МИД Японии подвергся критике со стороны своего отца, бывшего министра иностранных дел
Южная Корея направит гуманитарную помощь в размере $8 млн северокорейским беременным женщинам и детям
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»