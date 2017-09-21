Предприниматели в Шемахе в четверг получили кредиты по линии НФПП на 0,3 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций до сих пор выдал предпринимателям в экономическом районе Горный Ширван льготных кредитов на общую сумму 69,3 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
За счет эти средств фонда профинансированы инвестиционные проекты до 1,9 тыс. субъектов предпринимательства.
НФПП в четверг организовал в Шемахинском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.
"До сих пор НФПП предпринимателям, действующим в Шемахинском районе, выдал льготных кредитов на сумму 23,2 млн манатов на реализацию 401 инвестиционного проекта. В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму 277 тыс. манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Шемахинском и др. районах. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства и растениеводства", - подчеркивается в сообщении.
По данным фонда, реализация этих проектов позволит открыть более 30 рабочих мест.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
А.Азизов
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