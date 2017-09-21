Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0209 RUR   0.0292 GBR   2.2939 TRY   0.4853

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 35° Завтра 19° 31° 23 Сен 19° 30° 24 Сен 19° 29°

Дальнее зарубежье 21.09.2017 16:16

Сирийские военные сообщают об успехах в боях против террористов в районе Дейр-эз-Зора

Сирийские правительственные войска сумели вытеснить боевиков из группировки ИГ (запрещена в РФ) из ряда районов близ города Дейр-эз-Зор, сообщают в четверг официальные сирийские СМИ.

Речь идет о районах на обоих берегах Евфрата. Среди прочего, военные освободили от террористов населенный пункт Марат.

Кроме того, сообщается о проведенных боевиками ИГ при помощи беспилотников обстрелах Дейр-эз-Зора, в результате которых в четверг погибли пять человек, а 27 получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, АНТИТЕРРОР, УСПЕХИ


Похожие новости


Военные стран СНГ обсудят опыт борьбы с терроризмом в Сирии Эрдоган и Трамп готовы сотрудничать в борьбе против ИГ в районе Эль-Баба и Ракки - СМИ Главная цель России в Сирии - борьба с терроризмом, заявляет Путин Путин: подводить итоги операции ВС РФ в Сирии рано, но уже сделанное заслуживает высокой оценки Борьба с терроризмом в Сирии должна идти параллельно с политическим процессом - Путин Лавров призывает власти Сирии и оппозиции немедленно начать совместную борьбу с террористами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]