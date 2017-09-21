Сирийские военные сообщают об успехах в боях против террористов в районе Дейр-эз-Зора

Сирийские правительственные войска сумели вытеснить боевиков из группировки ИГ (запрещена в РФ) из ряда районов близ города Дейр-эз-Зор, сообщают в четверг официальные сирийские СМИ.

Речь идет о районах на обоих берегах Евфрата. Среди прочего, военные освободили от террористов населенный пункт Марат.

Кроме того, сообщается о проведенных боевиками ИГ при помощи беспилотников обстрелах Дейр-эз-Зора, в результате которых в четверг погибли пять человек, а 27 получили ранения.