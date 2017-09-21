Евросоюз может ввести новые налоги для компаний в сфере цифровой экономики, включая Google

Компании в сфере цифровой экономики в Евросоюзе платят вдвое меньше налогов, чем предприятия из реального сектора, выяснили регуляторы ЕС. В связи с этим Европейская комиссия (ЕК) намерена ввести новые налоги для высокотехнологичных компаний, включая Google, Amazon, Facebook.
Заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис в четверг представил журналистам новую инициативу с целью "гарантировать налогообложение цифровой экономики".
По данным ЕК, средняя ставка налога на прибыль транснациональных компаний в сфере цифровых технологий составляет в Евросоюзе 10,1%, тогда как традиционный бизнес платит 23,2%. Де-факто многие высокотехнологичные гиганты снижают ставку налогообложения практически до нуля: Apple в Ирландии в 2014 году заплатила 0,005% годовой прибыли, тогда как базовая ставка налога на прибыль в стране составляет 12,5%. Реальная ставка налога на прибыль Amazon в Великобритании в 11 раз ниже, чем у традиционных книжных магазинов.
Правительство Франции предлагало рассчитывать налоги для цифровой экономики от оборота, а не от прибыли, пишет The Guardian. Эту инициативу поддержали еще 10 государств ЕС, включая Германию, Италию и Испанию, однако Еврокомиссия не спешит отходить от привычного налога на прибыль.
"Есть широкое согласие, что нарастающий переход экономики на цифровые технологии предлагает огромные экономические возможности. Параллельно должны развиваться наши налоговые системы, чтобы учитывать новые модели предприятий, оставаясь при этом справедливыми, эффективными и выдерживающими испытание временем", - заявил В.Добровскис на пресс-конференции в Брюсселе.
Кроме того, по его словам, вопрос связан с устойчивостью налоговых сборов, в то время как "традиционные налоговые источники подвержены сильному давлению".
Новая инициатива Еврокомиссии направлена на то, чтобы налогообложение цифровой экономики было "справедливым и благоприятным для экономического роста", добавил он.
"Речь идет о справедливости: digital-компании используют европейские сети и инфраструктуру, зачастую контент и данные для них создаются европейцами. Как и все налогоплательщики, они должны выплачивать справедливую долю налогов", - заявил в четверг член ЕК по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.
Данные правила, предполагают в Еврокомиссии, могут быть определены, начиная с весны 2018 года.
ВС Азербайджана выполнили все поставленные перед ними задачи на широкомасштабных учениях – министр обороны
Глава Минобороны Азербайджана приказал ВС быть бдительными на передовой
Президент Алиев наградил главу Госпогранслужбы орденом "Азербайджанского флага"
II Банковский форум пройдет в Азербайджане в конце ноября
Курс манат/доллар на 22 сентября - 1,7008 AZN/$1
НФПП на проекты в сфере животноводства выделил около 630 млн манатов
Землетрясение силой 4 балла произошло на северо-западе Азербайджана - МЧС
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»