Сделка по иранскому атому в нынешнем виде не может помешать Тегерану получить ядерное оружие - Пенс

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников по атому в нынешнем виде не может в полной мере гарантировать, что Тегеран не сможет получить доступ к ядерному оружию, заявил в четверг вице-президент США Майк Пенс.

"Это соглашение не гарантирует то, что Иран не сможет получить доступ к ядерному оружию", - сказал он в интервью телеканалу Си-Би-Эс.

В частности, он отметил, что договоренность не является бессрочной, и это - проблема. "Мы говорим всего лишь о соглашении на 10 лет", - подчеркнул М.Пенс, пояснив, что нет гарантий того, что по прошествии этого срока Тегеран не возобновит ядерную программу.

М.Пенс напомнил, что президент США Дональд Трамп "крайне обеспокоен по поводу этого соглашения". При этом вице-президент не стал уточнять, когда именно глава американского государства выскажет свою точку зрения по поводу перспектив договоренностей Ирана с "шестеркой".

"Он выскажет свое мнение в подходящий для этого момент", - сказал М.Пенс.