В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД

Шесть человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали пять человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 94 преступления, 12 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органами правопорядка задержаны 52 человека.

Зафиксировано пять фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев