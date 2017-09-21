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Дальнее зарубежье 21.09.2017 17:01

Пхеньян должен заявить о готовности прекратить работу над ядерным оружием, если хочет мирного урегулирования кризиса - Пенс

США по-прежнему предпочитают мирный вариант решения северокорейской проблемы, но для этого Пхеньян должен сделать первый шаг и сообщить о готовности отказаться от разработки ядерного оружия и баллистических ракет, заявил в четверг вице-президент США Майк Пенс.

"Президент хочет мирно решить проблему конфронтации с КНДР. И мы будем продолжать стремиться к этому, однако отправной точкой должно стать заявление КНДР о готовности отказаться от программы по разработке баллистических ракет и ядерного оружия", - сказал он в эфире телеканала Си-Би-Эс.

При этом М.Пенс подчеркнул, что не согласен с высказываемой иногда наблюдателями точкой зрения, согласно которой у США де-факто нет возможности решить проблему Северной Кореи военным путем.

"Две или три недели назад некоторые наблюдатели говорили, что самая могущественная армия в мире не имеет возможности принять меры по защите нашего народа (от КНДР - ИФ), Такое мнение неверно. У нас есть военные варианты", - сказал он.

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Тэги: США, КНДР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]