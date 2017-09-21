Пхеньян должен заявить о готовности прекратить работу над ядерным оружием, если хочет мирного урегулирования кризиса - Пенс

США по-прежнему предпочитают мирный вариант решения северокорейской проблемы, но для этого Пхеньян должен сделать первый шаг и сообщить о готовности отказаться от разработки ядерного оружия и баллистических ракет, заявил в четверг вице-президент США Майк Пенс.

"Президент хочет мирно решить проблему конфронтации с КНДР. И мы будем продолжать стремиться к этому, однако отправной точкой должно стать заявление КНДР о готовности отказаться от программы по разработке баллистических ракет и ядерного оружия", - сказал он в эфире телеканала Си-Би-Эс.

При этом М.Пенс подчеркнул, что не согласен с высказываемой иногда наблюдателями точкой зрения, согласно которой у США де-факто нет возможности решить проблему Северной Кореи военным путем.

"Две или три недели назад некоторые наблюдатели говорили, что самая могущественная армия в мире не имеет возможности принять меры по защите нашего народа (от КНДР - ИФ), Такое мнение неверно. У нас есть военные варианты", - сказал он.