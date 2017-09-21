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Дальнее зарубежье 21.09.2017 16:05

Более 100 мигрантов пропали без вести после крушения судна близ побережья Ливии

Более 100 мигрантов, находившихся на борту морского судна, пропали без вести после крушения этого транспортного средства в водах близ западного побережья Ливии, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на ВМС Ливии.

По словам представителя Военно-морских сил страны, спасатели обнаружили не менее семи выживших после крушения судна. Мигранты провели в воде три дня. Других деталей инцидента он не привел.

Он также сообщил, что за последнюю неделю береговая охрана Ливии спасла более 3 тыс. мигрантов, пытавшихся доплыть до европейских берегов, береговая охрана Италии - более 2 тыс. человек.

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Тэги: ЛИВИЯ, МИГРАНТЫ, СУДНО, КРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]