Более 100 мигрантов пропали без вести после крушения судна близ побережья Ливии

Более 100 мигрантов, находившихся на борту морского судна, пропали без вести после крушения этого транспортного средства в водах близ западного побережья Ливии, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на ВМС Ливии.

По словам представителя Военно-морских сил страны, спасатели обнаружили не менее семи выживших после крушения судна. Мигранты провели в воде три дня. Других деталей инцидента он не привел.

Он также сообщил, что за последнюю неделю береговая охрана Ливии спасла более 3 тыс. мигрантов, пытавшихся доплыть до европейских берегов, береговая охрана Италии - более 2 тыс. человек.